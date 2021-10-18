Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко "видит", как враждебный Запад нацелен его свергнуть

Понедельник, 18 октября 2021, 15:01
Лукашенко видит, как враждебный Запад нацелен его свергнуть
Лукашенко. фото из Википедии

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси".

Источник: Лукашенко на встрече с силовиками, которого цитирует госинформагентство БЕЛТА

Прямая речь: "Хочу обратить внимание: ситуация остается напряженной и нам успокаиваться она не дает. Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника.

Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас - уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить. Понимать и ощущать каждый день и каждый час….

Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем".

Детали: Лукашенко подчеркнул, что в современных условиях на сотрудников КГБ возлагается задача "по обеспечению стабильной социально-политической обстановки, защите страны от внешнего деструктивного воздействия".

Обращаясь к офицерам и генералам, присутствовавшим на мероприятии, Лукашенко подчеркнул, что белорусские чекисты "внесли весомый вклад в защиту страны и людей от масштабных внешних и внутренних угроз".

Напомним: В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко. В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: