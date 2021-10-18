Лукашенко "видит", как враждебный Запад нацелен его свергнуть

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси".

Источник: Лукашенко на встрече с силовиками, которого цитирует госинформагентство БЕЛТА

Прямая речь: "Хочу обратить внимание: ситуация остается напряженной и нам успокаиваться она не дает. Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника.

Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас - уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить. Понимать и ощущать каждый день и каждый час….

Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем".

Детали: Лукашенко подчеркнул, что в современных условиях на сотрудников КГБ возлагается задача "по обеспечению стабильной социально-политической обстановки, защите страны от внешнего деструктивного воздействия".

Обращаясь к офицерам и генералам, присутствовавшим на мероприятии, Лукашенко подчеркнул, что белорусские чекисты "внесли весомый вклад в защиту страны и людей от масштабных внешних и внутренних угроз".

Напомним: В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко. В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку.