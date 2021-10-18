Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко "видит", как враждебный Запад нацелен его свергнуть

Понедельник, 18 октября 2021, 15:01
Лукашенко. фото из Википедии

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси".

Источник: Лукашенко на встрече с силовиками, которого цитирует госинформагентство БЕЛТА

Прямая речь: "Хочу обратить внимание: ситуация остается напряженной и нам успокаиваться она не дает. Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника.

Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас - уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить. Понимать и ощущать каждый день и каждый час….

Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем".

Детали: Лукашенко подчеркнул, что в современных условиях на сотрудников КГБ возлагается задача "по обеспечению стабильной социально-политической обстановки, защите страны от внешнего деструктивного воздействия".

Обращаясь к офицерам и генералам, присутствовавшим на мероприятии, Лукашенко подчеркнул, что белорусские чекисты "внесли весомый вклад в защиту страны и людей от масштабных внешних и внутренних угроз".

Напомним: В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко. В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку. 

Темы: ЛукашенкоБеларусь
powered by lun.ua
Главное сегодня

"UA: Перший" заявил о давлении со стороны ОПУ

США планируют наказать "Газпром" за нарушение санкций

Село без газа и СБУ: харьковские газовщики кивают на "псевдоактивистов"

Новости 19 октября: исключение "слуги народа" из фракции, визит главы Пентагона

обновленоФБР обыскивает дом близкого к Путину олигарха Дерипаски

"Харьковгаз" отключил все село от газа – СБУ возбудила дело

Все новости...
Лукашенко
ЕС может принять пятый пакет санкций против режима Лукашенко в ноябре – СМИ
Европарламент призвал к новым санкциям против Беларуси и трибуналу над Лукашенко
В Беларуси арестовали 136 людей – обсуждали в соцсетях смерть КГБшника
Последние новости
01:47
Представительница ОБСЕ осудила блокировки оккупантами работы миссии
00:48
"UA: Перший" заявил о давлении со стороны ОПУ
23:52
Лига Чемпионов: "Реал" отгрузил "Шахтеру" пять мячей в Киеве
23:43
В Вильнюсе покупатель ранил охранника магазина после просьбы надеть маску
23:24
США планируют наказать "Газпром" за нарушение санкций
22:56
В Британии наибольшее число смертей от Covid с марта и почти 48 тысяч заражений
22:38
Село без газа и СБУ: харьковские газовщики кивают на "псевдоактивистов"
22:11
Новости экономики: отставка министра, независимость НБУ
21:52
В Москве на 4 месяца усилили карантин: "домашний режим" для пенсионеров и частичная удаленка
21:40
Гослесагентство по новым правилам продало древесины на 4 млрд
Все новости...