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Кличко хоче повернути райради у Київ

Понеділок, 18 жовтня 2021, 15:42
Кличко хоче повернути райради у Київ
Фото з Facebook Київради

Мер Києва Віталій Кличко ініціює повернення районних рад у столицю – питання розглянуть на одному з найближчих засідань міськради.

Джерело: Кличко у Facebook

Пряма мова мера: "Районним радам в місті Києві бути! Я ініціюю розгляд Київрадою питання щодо створення районних рад в Києві, і вже на одній з найближчих сесій Київрада його розгляне".

Деталі: Кличко закликав депутатів "проявити мудрість та мужність" при вирішенні цього питання.

Він нагадав, що районні ради у столиці ліквідували за часів президента Віктора Януковича у 2010 році.

За словами Кличка, повернення райрад – це "європейський шлях розвитку столиці на противагу спробам згорнути децентралізацію".

Мер також пояснив, для чого киянам районні ради:

  • Київ занадто велике місто, щоб кияни могли особисто знати свого депутата, скаржитись та доносити ідеї. А депутати районних рад будуть на постійному зв’язку зі своїми сусідами, зможуть більш оперативно реагувати на їхні проблеми.
  • Більше представництва – більше прозорості. Запровадження районних рад дозволить киянам розуміти, на що і як витрачають бюджет в їхньому районі, та впливати на це.
  • Більше депутатів не означає більше витрат. Всі депутати районних рад, як депутати міськради, будуть працювати на громадських засадах, тобто без заробітної платні.

Кличко також заявив, що "за даними різних опитувань громадської думки, близько 70% киян хочуть повернути районні ради".  

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: Київмісцева владаВіталій Кличко
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