Кличко хочет вернуть райсоветы в Киев

Мэр Киева Виталий Кличко инициирует возвращение районных советов в столицу – вопрос рассмотрят на одном из ближайших заседаний горсовета.

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь мэра: "Районным советам в Киеве быть! Я инициирую рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании районных советов в Киеве, и уже на одной из ближайших сессий Киевсовет его рассмотрит".

Детали: Кличко призвал депутатов "проявить мудрость и мужество" во время решения этого вопроса.

Он напомнил, что районные советы в столице ликвидировали во времена президента Виктора Януковича в 2010 году.

По словам Кличко, возвращение райсоветов – это "европейский путь развития столицы в противовес попыткам свернуть децентрализацию".

Мэр также объяснил, для чего киевлянам районные советы:

Киев слишком большой город, чтобы киевляне могли лично знать своего депутата, жаловаться и доносить идеи. А депутаты районных советов будут на постоянной связи со своими соседями, смогут более оперативно реагировать на их проблемы.

Больше представительства – больше прозрачности. Введение районных советов позволит киевлянам понимать, на что и как тратят бюджет в их районе, и влиять на это.

Больше депутатов не означает больше расходов. Все депутаты районных советов, как депутаты горсовета, будут работать на общественных началах, то есть без заработной платы.

Кличко также заявил, что "по данным различных опросов общественного мнения, около 70% киевлян хотят вернуть районные советы".

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