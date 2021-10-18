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"Нафтогаз" подав заявку на участь у сертифікації оператора "Північного потоку-2"

Понеділок, 18 жовтня 2021, 15:50
Нафтогаз подав заявку на участь у сертифікації оператора Північного потоку-2
Глава правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко

НАК "Нафтогаз України" подав заявку на участь в процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Про це повідомив глава правління компанії Юрій Вітренко на пресконференції в Києві в понеділок, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Нафтогаз України", як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь в процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором", - сказав він.

Позиція України полягає в тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству, додав Вітренко.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива.

Для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців.

Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що НАК "Нафтогаз України" звернулася до Європейської комісії з проханням приєднатися в якості третьої сторони до дебатів щодо сертифікації "Північного потоку-2". 

"Українська правда" у Threads

Теми: НафтогазПівнічний потік-2
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