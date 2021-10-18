Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока-2"

Понедельник, 18 октября 2021, 15:50
Нафтогаз подал заявку на участие в сертификации оператора Северного потока-2
Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2".

Об этом сообщил глава правления компании Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Нафтогаз Украины", как национальная компания, возглавляющая борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" перед немецким регулятором", - сказал он.

Позиция Украины заключается в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству, добавил Витренко.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом и готова к транспортировке топлива.

Для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев.

Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов после еще двух или четырех месяцев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НефтегазСеверный поток-2
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

Все новости...
Нефтегаз
Еще три облгаза Фирташа присоединили к Группе Нафтогаз
Кабмин одобрил условия реструктуризации дефолтных еврооблигаций "Нафтогаза"
Компания "Нафтогаза" установила тарифы на распределение газа для Харьковщины выше соседних областей
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: