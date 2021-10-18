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"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока-2"

Понедельник, 18 октября 2021, 15:50
Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2".

Об этом сообщил глава правления компании Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Нафтогаз Украины", как национальная компания, возглавляющая борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" перед немецким регулятором", - сказал он.

Позиция Украины заключается в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству, добавил Витренко.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом и готова к транспортировке топлива.

Для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев.

Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов после еще двух или четырех месяцев.

Темы: НефтегазСеверный поток-2
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