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Кулеба: Нас не цікавить думка РФ щодо вступу України в НАТО

Понеділок, 18 жовтня 2021, 15:51
ФОТО С FACEBOOK КУЛЕБИ

Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Північноатлантичному Альянсі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", - йдеться у повідомленні.

Заява Кулеби пролунала у відповідь на слова речника Кремля Дмітрія Пєскова про те, що "вступ України до НАТО - це найгірший сценарій для Росії".

Нагадаємо, Росія призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО.

Також припиняється діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві та інформаційного бюро НАТО в Москві, яке було засновано при посольстві Королівства Бельгії.

Раніше НАТО оголосило про скорочення місії РФ в Альянсі вдвічі та позбавило акредитації вісім російських дипломатів у відповідь на ворожу діяльність Росії.

Теми: Кулеба ДмитроУкраїнаНАТОРосіяМЗС


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