Кулеба: Нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО

Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Североатлантическом Альянсе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Худший сценарий уже произошел: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", - говорится в сообщении.

Заявление Кулебы прозвучало в ответ на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что "вступление Украины в НАТО - это наихудший сценарий для России".

Напомним, Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО.

Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі. https://t.co/AKK5JxfuoB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 18, 2021

Также прекращается деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и информационного бюро НАТО в Москве, которое было основано при посольстве Королевства.

Ранее в НАТО решили сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.