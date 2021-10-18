Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба: Нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО

Понедельник, 18 октября 2021, 15:51
ФОТО С FACEBOOK КУЛЕБЫ

Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Североатлантическом Альянсе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Худший сценарий уже произошел: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", - говорится в сообщении.

Заявление Кулебы прозвучало в ответ на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что "вступление Украины в НАТО - это наихудший сценарий для России".

Напомним, Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО.

Также прекращается деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и информационного бюро НАТО в Москве, которое было основано при посольстве Королевства.

Ранее в НАТО решили сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.

Темы: Кулеба ДмитрийУкраинаНАТОРосcияМИД
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоЗа 10 дней до выборов Зеленский с кандидатом от "слуг" осматривал Золотоношу

В Киеве вырастет плата за проезд

Зеленский назвал "хайпом" обвинения телеведущей "UA:Первого" в давлении со стороны ОП

Facebook планирует изменить название – СМИ

Еще одна область Украины становится "красной" из-за ситуации ковидом

Киев на пороге красной зоны: Хочешь шастать? Вакцинируйся! – Кличко

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба о "нормандской встрече" глав МИД: ждем сигнала из Москвы
МИД поддерживает контакты с Саакашвили в тюрьме и изучает его дело – Кулеба
Кулеба: Безвизу Украины с ЕС ничто не угрожает
Последние новости
19:52
Оккупанты 9 раз нарушили "тишину", ранили воина ВСУ
19:45
Суд Амстердама вынесет решение по делу "скифского золота" 26 октября
19:34
В "черный список" деятелей культуры Минкульт добавил еще семерых россиян
19:18
НБУ запретит банкам принимать российские рубли для зачисления на депозиты
19:07
аудио"Администратору оставишь, скажешь - за банкет": СБУ показала доказательства взяток в горсовете
19:03
Ляшко недоволен темпами вакцинации в Запорожье, увольняет руководство
18:50
Суд заочно арестовал Азарова по делу о госизмене
18:22
Закон о столице теперь окончательно сможет принять Рада. Комитет дал заключение
18:19
Британія оголосила про партнерство з Гейтсом по "зелених" інвестиціях на $500 млн
18:08
Генсек НАТО прокомментировал закрытие Россией своей миссии при Альянсе
Все новости...