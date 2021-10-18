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Поліція за тиждень вилучила дві сотні підроблених Covid-документів

Понеділок, 18 жовтня 2021, 16:17
Фото НПУ

Упродовж минулого тижня поліція вилучила майже 200 підроблених сертифікатів про вакцинацію та довідоки про проходження тестування на covid-19.

Джерело: сайт поліції з посиланням на голову Нацполіції Ігоря Клименка

Пряма мова Клименка: "Минулого тижня ми провели 35 обшуків. Задокументовано незаконну діяльність трьох лікарів в Дніпропетровській, Черкаській областях та Києві. Крім того, вилучено понад 70 міжнародних сертифікатів про вакцинацію та більше 100 ПЛР-тестів, а також заблоковано два телеграм-канали, через які здійснювали замовлення".

Деталі: Також упродовж минулого тижня розпочали майже 90 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів та covid-сертифікатів. З них більше 70 фактів виявили працівники Держприкордонслужби під час перевірки документів при перетині кордону. 

Загалом з початку року відкрили понад 730 проваджень за аналогічними фактами. Найбільше – на Волині (207), у Києві (98), Рівненській та Львівській (по 75) областях.

За словами Клименка, у 50% розпочатих кримінальних провадженнях особи вже отримали повідомлення про підозру. Всього з початку року до суду направили 77 обвинувальних актів про вчинення майже 300 кримінальних правопорушень.

По 10 справах суд уже виніс обвинувальні вироки, призначивши винним штрафи.

За словами Клименка, попит на підроблені covid-документи з’являється через те, що вакциновані та протестовані громадяни мають певні привілеї під час карантину.

Він також нагадав, що нині практично всі регіони держави перебувають у "червоній" та "помаранчевій" зонах епіднебезпеки, де посилені карантинні обмеження. Винятки є лише для тих людей, які вакциновані або мають чинний негативний ПЛР-тест.

Українська правда
Теми: поліціякоронавірусвакцинація


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