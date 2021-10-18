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Полиция за неделю изъяла две сотни поддельных Covid-документов

Понедельник, 18 октября 2021, 16:17
Фото НПУ

В течение прошлой недели полиция изъяла почти 200 поддельных сертификатов о вакцинации и справок о прохождении тестирования на covid-19.

Источник: сайт полиции со ссылкой на председателя Нацполиции Игоря Клименко

Прямая речь Клименко: "На прошлой неделе мы провели 35 обысков. Задокументирована незаконная деятельность трех врачей в Днепропетровской, Черкасской областях и Киеве. Кроме того, изъято более 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов, а также заблокированы два телеграмм-канала, через которые осуществляли заказы".

Детали: Также в течение прошлой недели начали почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и covid-сертификатов. Из них более 70 фактов обнаружили работники Госпогранслужбы во время проверки документов при пересечении границы.

Всего с начала года открыли более 730 производств по аналогичным фактам. Больше всего – на Волыни (207), в Киеве (98), Ровенской и Львовской (по 75) областях.

По словам Клименко, в 50% начатых уголовных производствах люди уже получили сообщения о подозрении. Всего с начала года в суд направили 77 обвинительных актов о совершении почти 300 уголовных правонарушений.

По 10 делам суд уже вынес обвинительные приговоры, назначив виновным штрафы.

По словам Клименко, спрос на поддельные covid-документы появляется из-за того, что вакцинированные и протестированные граждане имеют определенные привилегии во время карантина.

Он также напомнил, что сейчас практически все регионы государства находятся в "красной" и "оранжевой" зонах эпидопасности, где усилены карантинные ограничения. Исключения есть только для тех людей, которые вакцинированы или имеют действующий отрицательный ПЦР-тест.

Украинская правда
Темы: полициякоронавирусвакцинация
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