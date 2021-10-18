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У Львові заборонили працювати нічним клубам

Понеділок, 18 жовтня 2021, 16:26
У Львові заборонили працювати нічним клубам
ілюстративне фото Getty Images

У Львові комісія з надзвичайних ситуацій затвердила новий протокол для перевірок у закладах, продовжила години роботи центрів вакцинації, та заборонила працювати нічним клубам.

Джерело: очільник міста Андрій Садовий у соцмережах, пресцентр Львівської міськради, відео 032.ua

Пряма мова Садового: "Маємо протокол для перевірки закладів, які здійснюють господарську діяльність. Прошу всіх керівників взяти до уваги і дотримуватись цих правил.

Через різке збільшення охочих вакцинуватись продовжуємо години роботи центрів для вакцинації. Нічним клубам працювати заборонено. Усі заклади харчування можуть працювати виключно до 23 години. Бережіть себе, будь ласка".

Деталі: До повідомлення долучено протокол для перевірки роботи закладів.

 
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За словами представників міськради, протокол набирає чинності з 18 жовтня.

Українська правда
Теми: Львівкарантин
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