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Во Львове запретили работать ночным клубам

Понедельник, 18 октября 2021, 16:26
иллюстративное фото Getty Images

Во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила новый протокол для проверок в учреждениях, продолжила часы работы центров вакцинации, и запретила работать ночным клубам.

Источник: глава города Андрей Садовый в соцсетях, пресс-центр Львовского горсовета

Прямая речь Садового: "Есть протокол для проверки заведений, осуществляющих хозяйственную деятельность. Прошу всех руководителей принять во внимание и соблюдать эти правила.

Из-за резкого увеличения желающих вакцинироваться продолжаем часы работы центров для вакцинации. Ночным клубам работать запрещено. Все заведения питания могут работать исключительно до 23 часов. Берегите себя, пожалуйста".

Детали: К сообщению добавлен протокол для проверки работы учреждений.

 
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По словам представителей горсовета, протокол вступает в силу с 18 октября.

Украинская правда
Темы: Львовкарантин
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