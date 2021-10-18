Більше 3 тисяч нелегалів під виглядом "студентів": СБУ викрила незаконну схему

Служба безпеки України викрила та припинила незаконну схему легалізації іноземців в Україні, завдяки якій в Україну заїхало близько 3,5 тисячі вихідців із країн підвищеного терористичного ризику.

Джерело: СБУ

Деталі: Як вдалося встановити спецслужбі, для прикриття своєї діяльності, зловмисники створили низку фірм із набору іноземних студентів. Втім, замість навчання, "клієнти" використовували цей канал для подальшої легалізації в Україні, або як перевальний пункт до країн Європейського Союзу.

Більшість іноземців були вихідцями з країн Африки та Близького Сходу.

СБУ вийшла на учасників схеми в рамках кримінального провадження щодо каналів нелегальної міграції та фінансування міжнародних терористичних організацій.

У Києві та Дніпрі силовики провели низку обшуків, за результатами яких вилучили: комп’ютери, засоби зв’язку та електронні носії інформації; документи (серед яких близько 3500 "особових справ" іноземних громадян); печатки фірм-контактерів; значні суми готівки.

Зазначається, що наразі, в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення чи сприяння терористичній організації), тривають процесуальні дії.

У пресслужбі СБУ уточнили УП, що незаконна схема працювала кілька років, точні часові рамки та достеменна кількість її учасників ще встановлюються. Водночас лише протягом 2020-2021 навчального року з майже 1400 іноземців, що прибули на навчання в Україну, 400 – зникли.