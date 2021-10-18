Более 3 тысяч нелегалов под видом "студентов": СБУ разоблачила незаконную схему

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила незаконную схему легализации иностранцев в Украине, благодаря которой в Украину въехали около 3,5 тысячи выходцев из стран повышенного террористического риска.

Источник: СБУ

Детали: Как удалось установить спецслужбе, для прикрытия своей деятельности, злоумышленники создали ряд фирм по набору иностранных студентов. Впрочем, вместо учебы, "клиенты" использовали этот канал для дальнейшей легализации в Украине, или как перевалочный пункт в страны Европейского Союза.

Большинство иностранцев были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.

СБУ вышла на участников схемы в рамках уголовного производства относительно каналов нелегальной миграции и финансирования международных террористических организаций.

В Киеве и Днепре силовики провели ряд обысков, по результатам которых изъяли: компьютеры, средства связи и электронные носители информации; документы (среди которых около 3500 "личных дел" иностранных граждан); печати фирм-контактеров; значительные суммы наличности.

Отмечается, что в настоящее время, в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание или содействие террористической организации), продолжаются процессуальные действия.

В пресс-службе СБУ уточнили УП, что незаконная схема работала несколько лет, точные временные рамки и истинное количество ее участников еще устанавливаются. В то же время только в течение 2020-2021 учебного года из почти 1400 иностранцев, прибывших на обучение в Украину, 400 - пропали.