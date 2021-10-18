Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Польщі оштрафували українців за агресивну поведінку на борту літака

Понеділок, 18 жовтня 2021, 17:39

У Польщі прикордонникам довелося втихомирювати пасажирів літака, який прилетів з Харкова до Кракова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Екіпаж літака, який летів з Харкова до Кракова, мав проблеми з агресивними пасажирами. Двоє громадян України почали сварку.

Прикордонників повідомили про словесну перепалку та спробу фізичної агресії. Пасажири не хотіли виконувати накази капітана чи екіпажу. Не захотіла цього зробити і громадянка України, яка фільмувала всю ситуацію.

Двох громадян України оштрафували. Третя особа відмовилась платити штраф, тому клопотання про її покарання було передано до суду.

Теми: ПольщаукраїнціштрафиПрикордонна служба


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США планують покарати "Газпром"  за порушення санкцій

Село без газу і СБУ: харківські газівники кивають на "псевдоактивістів"

Новини 19 жовтня: виключення "слуги народу" з фракції, візит глави Пентагону

оновленоФБР обшукує будинок близького до Путіна олігарха Дерипаски

"Харківгаз" відключив усе село від газу – СБУ відкрила справу

Рада змінила статус НАБУ і привела його у відповідність до Конституції

Усі новини...
Польща
У Варшаві пройшла акція солідарності з мігрантами на кордоні
У Польщі авто з українцями потрапило у ДТП, загинула дівчина
У Польщі прогнозують довготривалу кризу на кордоні з Білоруссю
Останні новини
00:48
"UA: Перший" заявив про тиск з боку ОПУ
23:52
Ліга Чемпіонів: "Реал" відвантажив "Шахтарю" п'ять м'ячів у Києві
23:43
У Вільнюсі покупець поранив охоронця магазину після прохання вдягнути маску
23:24
США планують покарати "Газпром"  за порушення санкцій
22:56
У Британії найбільше смертей від Covid з березня і майже 48 тисяч заражень
22:38
Село без газу і СБУ: харківські газівники кивають на "псевдоактивістів"
22:11
Новини економіки: відставка міністра, незалежність НБУ
21:52
У Москві на 4 місяці посилили карантин: "домашній режим" для пенсіонерів та віддалена робота
21:40
Держлісагентство за новими правилами продало деревини на 4 млрд
21:28
В Італії сенаторку відсторонили на 10 днів за відмову показати "зелену перепустку" у парламенті
Усі новини...