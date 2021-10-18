У Польщі оштрафували українців за агресивну поведінку на борту літака
Понеділок, 18 жовтня 2021, 17:39
У Польщі прикордонникам довелося втихомирювати пасажирів літака, який прилетів з Харкова до Кракова.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Екіпаж літака, який летів з Харкова до Кракова, мав проблеми з агресивними пасажирами. Двоє громадян України почали сварку.
Прикордонників повідомили про словесну перепалку та спробу фізичної агресії. Пасажири не хотіли виконувати накази капітана чи екіпажу. Не захотіла цього зробити і громадянка України, яка фільмувала всю ситуацію.
Двох громадян України оштрафували. Третя особа відмовилась платити штраф, тому клопотання про її покарання було передано до суду.