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У Польщі оштрафували українців за агресивну поведінку на борту літака

Понеділок, 18 жовтня 2021, 17:39

У Польщі прикордонникам довелося втихомирювати пасажирів літака, який прилетів з Харкова до Кракова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Екіпаж літака, який летів з Харкова до Кракова, мав проблеми з агресивними пасажирами. Двоє громадян України почали сварку.

Прикордонників повідомили про словесну перепалку та спробу фізичної агресії. Пасажири не хотіли виконувати накази капітана чи екіпажу. Не захотіла цього зробити і громадянка України, яка фільмувала всю ситуацію.

Двох громадян України оштрафували. Третя особа відмовилась платити штраф, тому клопотання про її покарання було передано до суду.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаукраїнціштрафиПрикордонна служба
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