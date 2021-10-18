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В Польше оштрафовали украинцев за агрессивное поведение на борту самолета

Понедельник, 18 октября 2021, 17:39

В Польше пограничникам пришлось усмирять пассажиров самолета, прилетевшего из Харькова в Краков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Экипаж самолета, который летел из Харькова в Краков, имел проблемы с агрессивными пассажирами. Двое граждан Украины начали ссору.

Пограничников сообщили о словесной перепалке и попытке физической агрессии. Пассажиры не хотели выполнять приказы капитана или экипажа. Не захотела этого сделать и гражданка Украины, которая снимала на видео всю ситуацию.

Двух граждан Украины оштрафовали. Третий отказался платить штраф, потому ходатайство о его наказании было передано в суд.

Темы: ПольшаукраинцыштрафыПограничная служба
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