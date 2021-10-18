У Німеччині завершиться надзвичайний стан через COVID, оголошений 19 місяців тому – ЗМІ
Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан заявив, що надзвичайний стан, запроваджений через пандемію, може закінчитися 25 листопада.
Як стало відомо виданню Bild, про це Шпан оголосив у понеділок на конференції міністрів охорони здоров'я федеральних земель, повідомляє "Європейська правда".
За словами учасників зустрічі, Шпан сказав міністрам, що Інститут Роберта Коха класифікує "ризик для вакцинованих людей як помірний", тому, з огляду на поточний рівень вакцинації, епідемічна ситуація може закінчитися і закінчиться 25 листопада 2021 року.
Однак Шпан зазначив, що санітарно-гігієнічні правила, внутрішні тести, вакцинація "як і раніше абсолютно необхідні".
Надзвичайний стан, основа всіх коронавірсуних обмежень, запроваджений рішенням парламенту, завершується автоматично, якщо депутати його не продовжують своїм голосуванням.
Нагадаємо, з 11 жовтня у Німеччині скасували можливість пройти експрес-тест від коронавірусу на безкоштовній основі для більшості населення у зв'язку з доступністю вакцин.