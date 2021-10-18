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В Германии завершится чрезвычайное положение из-за COVID, объявленное 19 месяцев назад - СМИ

Понедельник, 18 октября 2021, 18:58
В Германии завершится чрезвычайное положение из-за COVID, объявленное 19 месяцев назад - СМИ
Фото: getty images / AFP

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии, может закончиться 25 ноября.

Как стало известно изданию Bild, об этом Шпан объявил в понелик на конференции министров здравоохранения федеральных земель, сообщает "Европейская правда".

По словам участников встречи, Шпан сказал министрам, что Институт Роберта Коха классифицирует "риск для вакцинированных людей как умеренный", поэтому, учитывая текущий уровень вакцинации, эпидемическая ситуация может закончиться и закончится 25 ноября 2021 года.

"Это положит конец чрезвычайному положению, действовавшему с 28 марта 2020 года и, следовательно, почти 19 месяцев", - цитируют участники встречи слова министра здравоохранения.

Однако Шпан отметил, что санитарно-гигиенические правила, внутренние тесты, вакцинация "по-прежнему абсолютно необходимы".

Чрезвычайное положение, основа всех коронавирсуних ограничений, введенное решением парламента, завершается автоматически, если депутаты его не продлевают своим голосованием.

Напомним, с 11 октября в Германии отменили возможность пройти экспресс-тест на коронавирус на бесплатной основе для большинства населения в связи с доступностью вакцин.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманиякоронавирусCovid-2019
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