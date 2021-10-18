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ЄС видалить Україну зі списку безпечних держав через спалах коронавірусу – ЗМІ

Понеділок, 18 жовтня 2021, 20:24
ЄС видалить Україну зі списку безпечних держав через спалах коронавірусу – ЗМІ

Європейський Союз цього тижня вилучить Україну зі списку безпечних країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано знімати ковідні обмеження на в’їзд.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Собода" Рікарду Джозвяку із власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

"Україна пізніше цього тижня буде виключена зі списку безпечних третіх країн, з яких рекомендовано в’їзд до ЄС.  Її додали в середині липня, але сплеск недавніх випадків означає, що країна більше не входитиме у список", - написав Джозвяк.

Останнього разу ЄС переглядав свій "зелений список" 8 жовтня, і Україна залишилась у ньому – попри те, що за формальними критеріями вже не відповідала нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в'їзд.

Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС попри перехід України у червону зону, дивіться у новому відео від Європейської правди.

Знати більше: Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСкоронавірусепідемія
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