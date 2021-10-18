Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЄС видалить Україну зі списку безпечних держав через спалах коронавірусу – ЗМІ

Понеділок, 18 жовтня 2021, 20:24

Європейський Союз цього тижня вилучить Україну зі списку безпечних країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано знімати ковідні обмеження на в’їзд.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Собода" Рікарду Джозвяку із власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

"Україна пізніше цього тижня буде виключена зі списку безпечних третіх країн, з яких рекомендовано в’їзд до ЄС.  Її додали в середині липня, але сплеск недавніх випадків означає, що країна більше не входитиме у список", - написав Джозвяк.

Останнього разу ЄС переглядав свій "зелений список" 8 жовтня, і Україна залишилась у ньому – попри те, що за формальними критеріями вже не відповідала нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в'їзд.

Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС попри перехід України у червону зону, дивіться у новому відео від Європейської правди.

Знати більше: Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців

Теми: ЄСкоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шмигаль: Не плануємо вводити повний локдаун

Рада прийняла бюджет-2022 у першому читанні

РНБО розробила глосарій, як правильно називати агресію РФ, окупацію та бойовиків

відеоДесятки мільярдів із "ковідних" коштів пішли "наліво" – Bihus.Info

Черга з катафалків у київський крематорій складає 2 години: Радуцький закликає вакцинуватися

У Києві різкий стрибок хворих і смертей від covid

Усі новини...
ЄС
ЄС розгляне санкції проти "Белавіа" через наплив мігрантів з Білорусі – ЗМІ
Спецпредставник ЄС з прав людини прибув з першим візитом в Україну
Pfizer/BioNTech просять ЄС дозволити ковід-щеплення малим дітям
Останні новини
13:33
Третьякова не кається у словах про смерть Полякова і хоче себе захистити
13:22
У Грузії затримали ще одного чоловіка за допомогу Саакашвілі перетнути кордон
13:20
У РФ новий рекорд померлих від Covid-19
13:16
Шмигаль: Не плануємо вводити повний локдаун
13:16
фото, відео На Одеській трасі зіткнулися 5 авто: 3 загиблих, постраждали діти
13:08
Рада прийняла бюджет-2022 у першому читанні
13:06
Українських жінок запрошують безкоштовно обстежити груди
12:46
РНБО розробила глосарій, як правильно називати агресію РФ, окупацію та бойовиків
12:41
Радник Єрмака заперечив втручання в роботу редакцій, але підтвердив "консультування"
12:38
Бюджет не є тим джерелом, яке має фінансувати розвиток бізнесу – глава Мінфіну
Усі новини...