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ЕС удалит Украину из списка безопасных стран из-за всплеска коронавируса - СМИ

Понедельник, 18 октября 2021, 20:24
ЕС удалит Украину из списка безопасных стран из-за всплеска коронавируса - СМИ

Европейский Союз на этой неделе удалит Украину из списка безопасных стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендуется снимать ковидные ограничения на въезд.

Об этом стало известно корреспонденту "Радио Собода" Рикарду Джозвяку из собственных источников, сообщает "Европейская правда".

"Украина позже на этой неделе будет исключена из списка безопасных третьих стран, из которых рекомендуется въезд в ЕС. Ее добавили в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет входить в список", - написал Джозвяк.

Последний раз ЕС просматривал свой "зеленый список" 8 октября, и Украина осталась в нем - несмотря на то, что по формальным критериям уже не соответствовала нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, 16 стран, в том числе Украины.

Страны Европейского Союза как правило прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

О том, как изменятся правила безвизового авиасообщения Украина и ЕС несмотря на переход Украины в красную зону, смотрите в новом видео от Европейской правды.

Знать больше: Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев

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Темы: ЕСкоронавирусэпидемия
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