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Помер спецпредставник України з питань Придністров’я

Понеділок, 18 жовтня 2021, 21:56

Міністерство закордонних справ повідомило про смерть Спеціального представника України з питань придністровського врегулювання Віктора Крижанівського.

Джерело: МЗС України

Дослівно: "16 жовтня на 60-му році життя трагічно загинув Спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський".

Деталі: У міністерстві розповіли, що роботу в МЗС Крижанівський розпочав у 1992 році.

З 2003 року до 2005 року працював заступником керівника Головного управління з питань зовнішньої політики Адміністрації президента.

З 2010 року до 2017 року обіймав посаду посла в Естонії.

Спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання працював з 2017 року.

Українська правда
Теми: МЗСдипломатичні відносини


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