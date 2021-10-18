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Помер спецпредставник України з питань Придністров’я

Понеділок, 18 жовтня 2021, 21:56
Помер спецпредставник України з питань Придністров’я

Міністерство закордонних справ повідомило про смерть Спеціального представника України з питань придністровського врегулювання Віктора Крижанівського.

Джерело: МЗС України

Дослівно: "16 жовтня на 60-му році життя трагічно загинув Спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський".

Деталі: У міністерстві розповіли, що роботу в МЗС Крижанівський розпочав у 1992 році.

З 2003 року до 2005 року працював заступником керівника Головного управління з питань зовнішньої політики Адміністрації президента.

З 2010 року до 2017 року обіймав посаду посла в Естонії.

Спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання працював з 2017 року.

Українська правда

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Теми: МЗСдипломатичні відносини
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