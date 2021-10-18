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Умер спецпредставитель Украины по вопросам Приднестровья

Понедельник, 18 октября 2021, 21:56
Умер спецпредставитель Украины по вопросам Приднестровья

Министерство иностранных дел сообщило о смерти Специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктора Крыжановского.

Источник: МИД Украины

Дословно: "16 октября на 60-м году жизни трагически погиб Специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский".

Детали: В министерстве рассказали, что работа в МИД Крыжановский начал в 1992 году.

С 2003 года до 2005 года работал заместителем руководителя Главного управления по вопросам внешней политики Администрации президента.

С 2010 года до 2017 года занимал должность посла в Эстонии.

Специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования работал с 2017 года.

Украинская правда

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Темы: МИДдипломатические отношения
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