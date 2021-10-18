Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Від коронавірусу померла заслужена артистка України Марія Гонта

Понеділок, 18 жовтня 2021, 23:57

На 84 році життя від коронавірусу померла заслужена артистка України Марія Гонта.

Джерело: Тернопільський академічний український драматичний театр ім Т. Г.Шевченка, журналіст Олег Вергеліс у Facebook, Zaxid.net

Деталі: Журналіст повідомив, що Марія Гонта "не подолала епідеміологічну чуму новітнього часу".

ЗМІ з посиланням на знайомих артистки пишуть, що вона померла після кількох тижнів боротьби з хворобою. Саме ускладнення від вірусної інфекції стали причиною смерті.

Гонта отримала премію ім. М. Заньковецької (2004 р.); орден "Честь і слава Тернопільщини II ступеня", довічну президентську стипендію.

Вона зіграла понад 100 ролей, серед яких: Катерина ("Чебрець пахне сонцем" О. Коломійця), Маруся Чурай ("Дівчина з легенди" Л. Забашти), Рахіра ("Земля" В. Василька за О. Кобилянською), Маруся ("Дай серцю волю…" М. Кропивницького), Онисія ("Влада темряви" Л. Толстого), Уляна ("Сватання на Гончарівці" Г. Квітки-Основ’яненка), Ганна ("Маруся Богуславка" М. Старицького), Кручиніна ("Без вини винні" О. Островського), Стелла ("Вільний вітер" О. Дунаєвського), Наталка ("Наталка Полтавка" М. Лисенка) та інші.

Українська правда
Теми: коронавірусТернопіль


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Covid в Україні: за добу 18 912 хворих і 495 померлих

Україна – 4-та у світі за добовою смертністю від коронавірусу

"UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу президента

США планують покарати "Газпром"  за порушення санкцій

Село без газу і СБУ: харківські газівники кивають на "псевдоактивістів"

Новини 19 жовтня: виключення "слуги народу" з фракції, візит глави Пентагону

Усі новини...
коронавірус
Новини 18 жовтня: відповідь Медведчука Зеленському, перевірка COVID-сертифікатів
ЄС видалить Україну зі списку безпечних держав через спалах коронавірусу – ЗМІ
У Німеччині завершиться надзвичайний стан через COVID, оголошений 19 місяців тому – ЗМІ
Останні новини
10:08
інфографіка Відставку Разумкова підтримують лише 8% українців
09:33
інфографіка Президентський рейтинг: підтримка Зеленського падає
09:31
Аеропорт під Франкфуртом оголосив про банкрутство
09:20
Німеччина повинна протистояти шантажу РФ через "Північний потік-2" – лідерка "Зелених"
08:50
У Чехії розглянуть використання ковід-сертифіката у ресторанах
08:35
В Україні зробили рекордні 226 тисяч щеплень за добу
08:18
Covid в Україні: за добу 18 912 хворих і 495 померлих
08:00
Головні новини вівторка і ночі: виключення "слуги народу" з фракції, візит глави Пентагону
07:39
Російські найманці поранили українського військового
07:27
КНДР підтвердила випробування нової ракети для підводного флоту
Усі новини...