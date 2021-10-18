На 84 році життя від коронавірусу померла заслужена артистка України Марія Гонта.

Джерело: Тернопільський академічний український драматичний театр ім Т. Г.Шевченка, журналіст Олег Вергеліс у Facebook, Zaxid.net

Деталі: Журналіст повідомив, що Марія Гонта "не подолала епідеміологічну чуму новітнього часу".

ЗМІ з посиланням на знайомих артистки пишуть, що вона померла після кількох тижнів боротьби з хворобою. Саме ускладнення від вірусної інфекції стали причиною смерті.

Гонта отримала премію ім. М. Заньковецької (2004 р.); орден "Честь і слава Тернопільщини II ступеня", довічну президентську стипендію.

Вона зіграла понад 100 ролей, серед яких: Катерина ("Чебрець пахне сонцем" О. Коломійця), Маруся Чурай ("Дівчина з легенди" Л. Забашти), Рахіра ("Земля" В. Василька за О. Кобилянською), Маруся ("Дай серцю волю…" М. Кропивницького), Онисія ("Влада темряви" Л. Толстого), Уляна ("Сватання на Гончарівці" Г. Квітки-Основ’яненка), Ганна ("Маруся Богуславка" М. Старицького), Кручиніна ("Без вини винні" О. Островського), Стелла ("Вільний вітер" О. Дунаєвського), Наталка ("Наталка Полтавка" М. Лисенка) та інші.