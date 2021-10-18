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От коронавируса умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта

Понедельник, 18 октября 2021, 23:57
От коронавируса умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта

На 84 году жизни от коронавируса умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта.

Источник: Тернопольский академический украинский драматический театр им Т.Г.Шевченко, журналист Олег Вергелис в Facebook, Zaxid.net

Детали: Журналист сообщил, что Мария Гонта "не преодолела эпидемиологическую чуму новейшего времени".

СМИ со ссылкой на знакомых артистки пишут, что она умерла после нескольких недель борьбы с болезнью. Именно осложнения от вирусной инфекции стали причиной смерти.

Гонта получила премию им. М. Заньковецкой (2004 г.) орден "Честь и слава Тернопольщины II степени", пожизненную президентскую стипендию.

Она сыграла более 100 ролей, среди которых: Екатерина ("Чабрец пахнет солнцем" А. Коломийца), Маруся Чурай ("Девушка из легенды" Л. Забашты), Рахира ("Земля" В. Василько по О. Кобылянской), Маруся ("Дай сердцу волю ..." М. Кропивницкого), Анисья ("Власть тьмы" Л. Толстого), Ульяна ("Сватовство на Гончар" Квитки-Основьяненко), Анна ("Маруся Богуславка" М. Старицкого), Кручинина ("Без вины виноватые" А. Островского), Стелла ("Вольный ветер" О. Дунаевского), Наталья ("Наталка Полтавка" Н. Лысенко) и другие.

Украинская правда

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Темы: коронавирусТернополь
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