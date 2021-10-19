Комендантська година і зачинені магазини – в Латвії вводять локдаун

Латвія вводить локдаун до 15 листопада.

Кризова рада в Латвії ухвалила ввести локдаун із 21 жовтня до 15 листопада.

Джерело: DELFI

Дослівно: "Кризова рада під керівництвом прем'єр-міністра Латвії Крішьяніса Каріньша в понеділок ухвалила рішення ввести жорсткі заходи з боротьби з розповсюдженням Covid-19.

Кабінет міністрів повинен затвердити пакет заходів на надзвичайному засіданні в середу, 20 жовтня. У разі позитивного рішення вони вступлять в силу 21 жовтня.

Каріньш заявив, вони будуть діяти протягом чотирьох тижнів, до 15 листопада".

Деталі: Уряд Латвії прийняв такі рішення:

Локдаун з 21 жовтня по 15 листопада.

З 20:00 до 5:00 вводиться комендантська година.

Осінні канікули продовжені на один тиждень. Після 1 листопада 1-3 класи навчатимуться в школі, інші йдуть на віддалене навчання ще на два тижні.

Продовжують працювати дитсадки (чергові групи).

Навчання у вишах і професійних навчальних закладах буде проводитися віддалено.

Будуть зачинені всі магазини, крім тих, які забезпечують продаж товарів першої необхідності.

Буде обмежене надання послуг (в тому числі, будуть закриті перукарні, салони краси і заклади громадського харчування).

Будуть заборонені спортивні, розважальні та культурні заходи (кіно, театр, концерти).

Будуть введені обмеження на збори, а також ліміти на пересування людей з різних домогосподарств в одному автомобілі.

Обмеження на подорожі для латвійців поки не вводяться. За словами Каріньша, зараз жителі Латвії більш небезпечні для інших країн, ніж іноземці для латвійців.

Програми допомоги, в тому числі виплати з простою, будуть відновлені, зазначив Каріньш. За його словами, рішення буде прийняте в найближчі дні.

Каріньш і Павлютс (глава МОЗ Латвії) принесли вибачення всім вакцинованих жителям країни.

Вони визнали, що процес вакцинації в країні фактично провалився, і це стало причиною для введення обмежень.

Після 15 листопада уряд планує відновити роботу магазинів, постачальників послуг, дозволити приватні та публічні заходи.

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