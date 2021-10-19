США і Грузія підписали меморандум у сфері оборони

Сполучені Штати і Грузія підписали меморандум у сфері безпеки на продовження співпраці після завершення трирічної Програми оборонної готовності Грузії.

Джерело: глава Пентагону Ллойд Остін, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Упродовж понад трьох років Програма оборонної готовності Грузії залишається основою наших зусиль щодо розбудови обороноздатності Грузії.

Ця програма має завершитися наприкінці нинішнього року, тому сьогодні для мене велика честь разом із міністром (Бурчуладзе – ред.) оголосити про Ініціативу щодо посилення оборони Грузії та її потенціалу стримування".

"Це (меморандум – ред.) підтверджує наші спільні зусилля й демонструє нашу відданість успіху цієї ініціативи.

Він також підкреслює стійку політику Пентагону щодо підтримки захисту Грузії, стримування агресії та сприяння її євроатлантичній інтеграції".

Деталі: Остін наголосив, що нова ініціатива стане центром двосторонньої співпраці у сфері безпеки й оборони, і це визначено в меморандумі про взаєморозуміння, який сторони підписали в понеділок.

Він додав, що його особистий візит до Тбілісі демонструє, що Сполучені Штати цінують Грузію як сильного стратегічного партнера.

"І наша підтримка суверенітету й територіальної цілісності Грузії є непохитною", – зазначив глава Пентагону.