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США и Грузия подписали меморандум в сфере обороны

Вторник, 19 октября 2021, 02:18
Ллойд Остин, фото: Getty Images

Соединенные Штаты и Грузия подписали меморандум в сфере безопасности на продолжение сотрудничества после завершения трехлетней Программы оборонной готовности Грузии.

Источник: глава Пентагона Ллойд Остин, цитирует Укринформ

Прямая речь: "На протяжении более трех лет Программа оборонной готовности Грузии есть основой наших усилий по развитию обороноспособности Грузии.

Эта программа должна завершиться в конце нынешнего года, поэтому сегодня для меня большая честь вместе с министром (Бурчуладзе – ред.) объявить об Инициативе по усилению обороны Грузии и ее потенциала сдерживания".

"Это (меморандум – ред.) подтверждает наши совместные усилия и демонстрирует нашу приверженность успеха этой инициативы.

Он также подчеркивает устойчивую политику Пентагона по поддержке защиты Грузии, сдерживанию агрессии и содействию ее евроатлантической интеграции".

Детали: Остин отметил, что новая инициатива станет центром двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны, и это определено в меморандуме о взаимопонимании, который стороны подписали в понедельник.

Он добавил, что его личный визит в Тбилиси показывает, что Соединенные Штаты ценят Грузию как сильного стратегического партнера.

"И наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии является непоколебимой", - отметил глава Пентагона.

Темы: СШАГрузия
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