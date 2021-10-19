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Вакцинація в 11 разів знижує ймовірність смерті від Covid – дослідження

Вівторок, 19 жовтня 2021, 06:12
Вакцинація в 11 разів знижує ймовірність смерті від Covid – дослідження
Dr. Leana Wen, фото: Getty Images

Професорка Школи громадської охорони здоров'я при Університеті Джорджа Вашингтона Леанна Вен розповіла, що ковід-вакцини знижують імовірність інфікування в шість разів, а ймовірність смерті – в 11 разів.

Джерело: Вен в інтерв’ю CNN

Пряма мова: "Вакцини проти Covid-19 надзвичайно ефективні для запобігання захворюванням, і особливо важким.

Останні дані американських центрів контролю та профілактики захворювань показують, що вони зменшують ймовірність зараження Covid-19 у шість разів, а ймовірність смерті – в 11 разів".

"Однак вакцини проти Covid-19 не захищають вас на 100%, як будь-яка інша вакцина чи лікування не є 100-відсотково ефективними".

Деталі: Професорка уточнила, що частіше у групи ризику потрапляють люди старшого віку із супутніми хворобами й особи з ослабленим імунітетом.

Крім того, ризики зростають при наявності інших інфекцій в організмі.

Також Вен зазначила, що дослідження у 13 штатах за пів року показало, що повністю вакциновані особи становили лише 4% всіх госпіталізацій з коронавірусом.

Нещеплені особи потрапляють у лікарні через Covid-19 у 17 разів частіше, ніж повністю вакциновані.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019вакцинація
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