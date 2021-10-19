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Вакцинация в 11 раз снижает вероятность смерти от Covid – исследование

Вторник, 19 октября 2021, 06:12
Вакцинация в 11 раз снижает вероятность смерти от Covid – исследование
Dr. Leana Wen, фото: Getty Images

Профессор Школы общественного здравоохранения при Университете Джорджа Вашингтона Леанна Вен рассказала, что ковид-вакцины снижают вероятность инфицирования в шесть раз, а вероятность смерти – в 11 раз.

Источник: Вен в интервью CNN

Прямая речь: "Вакцины против Covid-19 чрезвычайно эффективны для предотвращения заболеваний, и особенно тяжелых.

Последние данные американских центров по контролю и профилактике заболеваний показывают, что они уменьшают вероятность заражения Covid-19 в шесть раз, а вероятность смерти – в 11 раз".

"Однако вакцины против Covid-19 не предохраняют вас на 100%, как любая другая вакцина или лечение не является 100-процентно эффективными".

Детали: Профессор уточнила, что чаще в группу риска попадают люди старшего возраста с сопутствующими болезнями и лица с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, риски возрастают при наличии других инфекций в организме.

Также Вен отметила, что исследования в 13 штатах за полгода показало, что полностью вакцинированные лица составляли лишь 4% всех госпитализаций с коронавирусом.

Непривитые лица попадают в больницы из-за Covid-19 в 17 раз чаще, чем полностью вакцинированные.

Темы: коронавирусCovid-2019вакцинация
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