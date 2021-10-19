Covid у світі: найвища смертність за добу – у Росії та США

За добу 17 жовтня у світі діагностували понад 339 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії, Росії. У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія і США.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 51 тисячу, у Британії – понад 49 тисяч і в Росії – понад 34 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина та Індія. Україна – 9 у цьому списку.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія і США. Україна займає 8 місце.

дані Worldometers

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія і Румунія. В України – 4 позиція.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Румунія і Болгарія. В України також 4 місце.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 219 209 180 осіб. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 920 476 смертей від COVID-19.