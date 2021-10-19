Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Covid в мире: самая высокая смертность в сутки – в России и США

Вторник, 19 октября 2021, 06:41
фото: Эльдар Сарахман, УП

За сутки 17 октября во мире диагностировали более 339 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, России. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и США.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 51 000, в Великобритании – более 49 000 и в России – более 34 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Индия. Украина – 9 в этом списке.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и США. Украина занимает 8 место.

 
данные Worldometers

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Румыния. В Украины – 4 позиция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Румыния и Болгария. В Украины также 4 место.

За все время пандемии вылечились от недуга 219 209 180 человек. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 920 476 смертей от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Covid в Украине: за сутки 18 912 больных и 495 умерших

Украина – 4-я в мире по суточной смертности от коронавируса

"UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса президента

США планируют наказать "Газпром" за нарушение санкций

Село без газа и СБУ: харьковские газовщики кивают на "псевдоактивистов"

Новости 19 октября: исключение "слуги народа" из фракции, визит главы Пентагона

Все новости...
коронавирус
Вакцинация в 11 раз снижает вероятность смерти от Covid – исследование
В Черниговской области от коронавируса умер подросток
Комендантский час и закрытые магазины – в Латвии вводят локдаун
Последние новости
09:33
инфографика Президентский рейтинг: поддержка Зеленского падает
09:31
Аэропорт под Франкфуртом объявил о банкротстве
09:20
Германия должна противостоять шантажу РФ из-за "Северного потока-2" – лидер "Зеленых"
08:50
В Чехии предлагають требовать ковид-сертификат в ресторанах
08:35
В Украине сделали рекордные 226 тысяч прививок за сутки
08:18
Covid в Украине: за сутки 18 912 больных и 495 умерших
08:00
Главые новости вторника и ночи: исключение "слуги народа" из фракции, визит главы Пентагона
07:39
Российские наемники ранили украинского военного
07:27
КНДР подтвердила испытание новой ракеты для подводного флота
06:31
Украина – 4-я в мире по суточной смертности от коронавируса
Все новости...