Covid в мире: самая высокая смертность в сутки – в России и США
За сутки 17 октября во мире диагностировали более 339 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, России. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и США.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в США зафиксировали более 51 000, в Великобритании – более 49 000 и в России – более 34 000 новых заражений.
Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Индия. Украина – 9 в этом списке.
В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и США. Украина занимает 8 место.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Румыния. В Украины – 4 позиция.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Румыния и Болгария. В Украины также 4 место.
За все время пандемии вылечились от недуга 219 209 180 человек. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 4 920 476 смертей от COVID-19.