Covid в мире: самая высокая смертность в сутки – в России и США

За сутки 17 октября во мире диагностировали более 339 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, России. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и США.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 51 000, в Великобритании – более 49 000 и в России – более 34 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Индия. Украина – 9 в этом списке.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и США. Украина занимает 8 место.

данные Worldometers

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Румыния. В Украины – 4 позиция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Румыния и Болгария. В Украины также 4 место.

За все время пандемии вылечились от недуга 219 209 180 человек. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 920 476 смертей от COVID-19.