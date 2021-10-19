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8 мільйонів українців щеплені проти коронавірусу однією дозою вакцини 

Вівторок, 19 жовтня 2021, 08:58
8 мільйонів українців щеплені проти коронавірусу однією дозою вакцини 
Фото з офіційного порталу Києва

Понад 8 мільйонів жителів України щеплені проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19, хоча б однією дозою вакцини, дві дози отримали понад 6,5 мільйонів осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "Від Covid-19 одною дозою вакцини щеплено понад 8 млн українців! Понад 193 тисячі провакциновано за добу 18 жовтня".

Деталі: У цей понеділок 193 069 людей щепилися проти Covid-19: першу дозу вакцини отримали 109 667 людей, другу дозу –- 83 402 людини.

Від початку вакцинальної кампанії одну дозу вакцини отримали 8 065 760 людей, повністю імунізовані, отримавши дві дози, – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 14 635 480  щеплень, щеплено 8 065 762 людини.

За даними МОЗ, 95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ
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