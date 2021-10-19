Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

8 мільйонів українців щеплені проти коронавірусу однією дозою вакцини 

Вівторок, 19 жовтня 2021, 08:58
Фото з офіційного порталу Києва

Понад 8 мільйонів жителів України щеплені проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19, хоча б однією дозою вакцини, дві дози отримали понад 6,5 мільйонів осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "Від Covid-19 одною дозою вакцини щеплено понад 8 млн українців! Понад 193 тисячі провакциновано за добу 18 жовтня".

Деталі: У цей понеділок 193 069 людей щепилися проти Covid-19: першу дозу вакцини отримали 109 667 людей, другу дозу –- 83 402 людини.

Від початку вакцинальної кампанії одну дозу вакцини отримали 8 065 760 людей, повністю імунізовані, отримавши дві дози, – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 14 635 480  щеплень, щеплено 8 065 762 людини.

За даними МОЗ, 95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні можуть "почервоніти" ще 7 областей, там посилять карантин

Новини 20 жовтня: заява про тиск на "UA: Перший", нова "червона" зона

Зеленський та Кличко зустрілися на Банковій вперше за рік

фотоЗа 10 днів до виборів Зеленський з кандидатом від "слуг" оглядав Золотоношу

У Києві зросте плата за проїзд

Зеленський назвав "хайпом" звинувачення телеведучої "UA: Першого" у тиску з боку ОП

Усі новини...
вакцинація
Вакцинація в 11 разів знижує ймовірність смерті від Covid – дослідження
У "червоному" Запоріжжі відкривають додаткові центри вакцинації
Понад 80% освітян щепили принаймні однією дозою вакцини проти COVID-19
Останні новини
01:55
ЗМІ: У Стамбулі затримали українця — за звинуваченням у військовому шпигунстві
00:55
Понад 100 людей загинули в повенях в Індії та Непалі
23:51
В Україні можуть "почервоніти" ще 7 областей, там посилять карантин
23:10
фото, відеоСБУ заявляє, що запобігла потенційним хімічним терактам
22:42
У Чехії розслідують злив засекреченої інформації оточенням президента Земана - ЗМІ
22:14
У Криму посилили карантин та заборонили літнім людям виходити з дому
22:00
Новини економіки: Київ піднімає ціни на транспорт, Рада розглядає бюджет
21:49
У Фінляндії громадян судять за відмову пройти тест на COVID
21:43
Офіційний курс гривні продовжив зміцнення
21:39
Ліга Чемпіонів: "Динамо" з мінімальним рахунком програє "Барселоні"
Усі новини...