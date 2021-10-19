Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

8 миллионов украинцев привиты против коронавируса одной дозой вакцины

Вторник, 19 октября 2021, 08:58
Фото с официального портала Киева

Более 8 миллионов жителей Украины привиты против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь Covid-19, хотя бы одной дозой вакцины, две дозы получили более 6,5 миллионов человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "От Covid-19 одной дозой вакцины привито более 8 млн украинцев! Более 193 тысяч провакцинировано за сутки 18 октября".

Детали: В этот понедельник 193 069 человек привились против Covid-19: первую дозу вакцины получили 109 667 человек, вторую дозу – 83 402 человека.

С начала прививочной кампании одну дозу вакцины получили 8 065 760 человек полностью иммунизированы, получив две дозы, – 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 14 635 480 прививок, привито 8 065 762 человека.

По данным Минздрава, 95% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе были невакцинированные.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
powered by lun.ua
Главное сегодня

НБУ существенно ухудшил прогноз ВВП Украины

фотоВ Греции задержали ветерана АТО, осужденного в Литве за военные преступления 1991 года

картаВ Украине прогнозируют почти летнюю погоду

Власти упрощают самоизоляцию после путешествий: "Вдома" – лишь на 72 часа

инфографика Еще одна область достигла показателей "красной" зоны

Кличко: На днях Киев попадет в "красную" зону карантина

Все новости...
вакцинация
Вакцинация в 11 раз снижает вероятность смерти от Covid – исследование
В "красном" Запорожье открывают дополнительные центры вакцинации
Более 80% педагогов привились по крайней мере одной дозой вакцины против COVID-19
Последние новости
15:35
Шевченко назвал ключевые риски для украинской экономики
15:34
Без укрепления гривни инфляция могла бы быть выше – НБУ
15:20
В "Укрзализныце" снова миллионные растраты на закупках угля - САП
15:08
На Тернопольщине от COVID-19 умер 3-месячный ребенок
15:03
анонсКруглый стол. 100 дней рынку земли: что происходит и все ли работает идеально?
15:02
фотоДельцы "ремонтировали" военную технику б/у деталями и отправляли на фронт
14:41
НБУ существенно ухудшил прогноз ВВП Украины
14:38
Хмельницкая область усилила карантин из-за обострения ситуации с ковидом
14:31
Польша сделает доступной третью дозу вакцины для всех взрослых
14:30
фотоВ Греции задержали ветерана АТО, осужденного в Литве за военные преступления 1991 года
Все новости...