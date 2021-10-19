8 миллионов украинцев привиты против коронавируса одной дозой вакцины

Более 8 миллионов жителей Украины привиты против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь Covid-19, хотя бы одной дозой вакцины, две дозы получили более 6,5 миллионов человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "От Covid-19 одной дозой вакцины привито более 8 млн украинцев! Более 193 тысяч провакцинировано за сутки 18 октября".

Детали: В этот понедельник 193 069 человек привились против Covid-19: первую дозу вакцины получили 109 667 человек, вторую дозу – 83 402 человека.

С начала прививочной кампании одну дозу вакцины получили 8 065 760 человек полностью иммунизированы, получив две дозы, – 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 14 635 480 прививок, привито 8 065 762 человека.

По данным Минздрава, 95% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе были невакцинированные.

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