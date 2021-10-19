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КНДР здійснила запуск ракети, схожої на балістичну

Вівторок, 19 жовтня 2021, 09:56
КНДР здійснила запуск ракети, схожої на балістичну
Фото Yonhap

Північна Корея здійснила запуск у Японське море ракети, що схожа на балістичну ракету підводного базування.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap, про це заявили в об’єднаному генштабі Південної Кореї.

Ракету запустили з місця неподалік від Сінпо, в південній провінції Хамгьон, о 10:17 за місцевим часом. 

"Розвідка Південної Кореї і США здійснює ретельний аналіз щодо інших деталей цього запуску", – зазначили військові. 

Це восьмий з відомих запусків Північної Кореї у 2021 році. В кінці вересня КНДР здійснила запуск гіперзвукової ракети Hwasong-8.

15 вересня КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у Японське море. Це стало другим запуском балістичних ракет КНДР за 2021 рік, та п’ятим з тих, про які відомо, якщо брати до уваги також крилаті ракети.

За два дні до того Північна Корея заявила про успішні випробування "крилатої ракети нового типу", яка потенційно могла б влучати в цілі на території Японії. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна Кореязброя
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