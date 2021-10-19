Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

КНДР здійснила запуск ракети, схожої на балістичну

Вівторок, 19 жовтня 2021, 09:56
Фото Yonhap

Північна Корея здійснила запуск у Японське море ракети, що схожа на балістичну ракету підводного базування.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap, про це заявили в об’єднаному генштабі Південної Кореї.

Ракету запустили з місця неподалік від Сінпо, в південній провінції Хамгьон, о 10:17 за місцевим часом. 

"Розвідка Південної Кореї і США здійснює ретельний аналіз щодо інших деталей цього запуску", – зазначили військові. 

Це восьмий з відомих запусків Північної Кореї у 2021 році. В кінці вересня КНДР здійснила запуск гіперзвукової ракети Hwasong-8.

15 вересня КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у Японське море. Це стало другим запуском балістичних ракет КНДР за 2021 рік, та п’ятим з тих, про які відомо, якщо брати до уваги також крилаті ракети.

За два дні до того Північна Корея заявила про успішні випробування "крилатої ракети нового типу", яка потенційно могла б влучати в цілі на території Японії. 

Теми: Північна Кореязброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Хай весь світ побачить: Україна готова пустити до бойовика Косяка Червоний Хрест

мапаОксид сірки з вулкану на Канарах накрив Україну: можливий кислий дощ

НБУ суттєво погіршив прогноз ВВП України

фотоУ Греції затримали ветерана АТО, засудженого в Литві за воєнні злочини 1991 року

мапаВ Україні прогнозують майже літню погоду

Влада спрощує самоізоляцію після мандрів: "Вдома" – лише на 72 години

Усі новини...
Північна Корея
ЗМІ: Північна Корея випробувала нову зенітну ракету
КНДР випустила снаряд в Японське море
КНДР: Заклик оголосити про завершення Корейської війни передчасний
Останні новини
17:38
Вакцина Pfizer на 90% ефективна проти COVID-19 у підлітків
17:27
Перших пасажирів без Covid-сертифікатів не пустили в потяги
17:25
Україна наполягає на об'єктивному розгляді справи затриманого в Греції ветерана АТО – МЗС
17:18
Держзернова корпорація отримала план реструктуризації китайського кредиту
17:02
"Слуги" уже припускають, що журналісти Суспільного влаштували скандал через гроші
17:01
Рада ухвалила закон для розвитку ринку біогазу
17:00
відеоПрикордонники нагадують: за ковідсертифікат "через знайомих" - кримінальна відповідальність
16:50
Материнська компанія FlixBus купила найбільшого автобусного перевізника США
16:39
Міноборони повернуло незаконно привласнені земельні ділянки на 5,5 мільйона
16:25
фото, відео ОПЗЖ про "виключення Киви": брудний вкид, спрямований на розкол партії
Усі новини...