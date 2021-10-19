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КНДР осуществила запуск ракеты, похожей на баллистическую

Вторник, 19 октября 2021, 09:56
КНДР осуществила запуск ракеты, похожей на баллистическую
Фото Yonhap

Северная Корея осуществила запуск в Японское море ракеты, похожей на баллистическую ракету подводного базирования.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap, об этом заявили в объединенном генштабе Южной Кореи.

Ракету запустили с места неподалеку от Синпхо, в южной провинции Хамгён, в 10:17 по местному времени.

"Разведка Южной Кореи и США осуществляет тщательный анализ по поводу других деталей этого запуска", – отметили военные.

Это восьмой из известных запусков Северной Кореи в 2021 году. В конце сентября КНДР осуществила запуск гиперзвуковой ракеты Hwasong-8.

15 сентября КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в Японское море. Это стало вторым запуском баллистических ракет КНДР за 2021 год, и пятым из тех, о которых известно, если принимать во внимание также крылатые ракеты.

За два дня до того Северная Корея заявила об успешных испытаниях "крылатой ракеты нового типа", которая потенциально могла бы попадать в цели на территории Японии.

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Темы: Северная Кореяоружие
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