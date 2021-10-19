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Три країни ЄС невдовзі офіційно підтримають європейську перспективу України - Зеленський

Вівторок, 19 жовтня 2021, 10:09
Володимир Зеленський, фото: AFP

За словами президента Володимира Зеленського, незабаром збільшиться кількість держав-членів Європейського Союзу, які письмово на двосторонньому рівні підтримають європейську перспективу України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, цитує пресслужба глава держави.

"Ми почали в цьому році готувати двосторонні декларації з країнами ЄС про підтримку європейської перспективи України. Коли Україна й країни Євросоюзу вирішать, що Україна може бути членом ЄС, то та чи інша країна, з якою ми підписуємо цю декларацію, точно проголосує за нас", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що вже чотири країни-члени ЄС підписали такі декларації. Ще три документи будуть підписані найближчим часом.

"Тобто вже буде сім країн з 27. Крок за кроком ми це зробимо. Я дуже цього хочу, тому будемо рухатися вперед… Ми розуміємо, що членство України в Європейському Союзі має бути підтримано 27 державами-членами ЄС", - додав президент.

Раніше три країни зобов’язалися підтримати вступ України до ЄС –ЛитваЛатвія та Польща. Із цими державами були підписані декларації щодо європейської перспективи України. Ці документи не були оприлюднені публічно.

Також Естонія підписала документ про готовність підтримати вступ України в ЄС.

Читайте також: Євростратегія Зеленського: як Україна планує боротися за вступ до ЄС

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція


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