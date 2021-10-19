Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Три страны ЕС вскоре официально поддержат европейскую перспективу Украины - Зеленский

Вторник, 19 октября 2021, 10:09
Владимир Зеленский, фото: AFP

По словам президента Владимира Зеленского, вскоре увеличится количество государств-членов Европейского Союза, которые письменно на двустороннем уровне поддержат европейскую перспективу Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, цитирует пресс-служба глава государства.

"Мы начали в этом году готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке европейской перспективы Украины. Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас" - сказал Зеленский.

Он напомнил, что уже четыре страны-члена ЕС подписали такие декларации. Еще три документа будут подписаны в ближайшее время.

"То есть уже будет семь стран из 27. Шаг за шагом мы это сделаем. Я очень этого хочу, поэтому будем двигаться вперед ... Мы понимаем, что членство Украины в Европейском Союзе должно быть поддержано 27 государствами-членами ЕС", - добавил президент.

Ранее три страны обязались поддержать вступление Украины в ЕС - Литва, Латвия и Польша. С этими государствами были подписаны декларации о европейской перспективе Украины. Эти документы не были обнародованы публично.

Также Эстония подписала документ о готовности поддержать вступление Украины в ЕС.

Читайте также: Евростратегия Зеленского: как Украина планирует бороться за вступление в ЕС

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Первых пассажиров без ковид-документов не пустили в поезда

Пусть весь мир увидит: Украина готова пустить к боевику Косяку Красный Крест

картаОксид серы с вулкана на Канарах накрыл Украину: возможен кислый дождь

НБУ существенно ухудшил прогноз ВВП Украины

фотоВ Греции задержали ветерана АТО, осужденного в Литве за военные преступления 1991 года

картаВ Украине прогнозируют почти летнюю погоду

Все новости...
ЕС
В МИД объяснили, что будет после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС
Кулеба рассказал спецпредставителю ЕС, как РФ нарушает права человека в Крыму и на Донбассе
ЕС удалит Украину из списка безопасных стран из-за всплеска коронавируса - СМИ
Последние новости
17:52
Гривна на закрытии межбанка ослабла
17:48
фотоСиловики нагрянули с обысками в "Муниципальную охрану" Киева
17:44
Рада приняла за основу закон по упрощению процедур регистрации сортов растений
17:43
фотоКривой Рог накрыла пыльная буря
17:41
Работника ГБР задержали и подозревают в провокации подкупа
17:38
Вакцина Pfizer на 90% эффективна против COVID-19 у подростков
17:27
Первых пассажиров без ковид-документов не пустили в поезда
17:25
Украина настаивает на объективном рассмотрении дела задержанного в Греции ветерана АТО - МИД
17:18
Госзерновая корпорация получила план реструктуризации китайского кредита
17:02
"Слуги" уже предполагают, что журналисты Общественного устроили скандал из-за денег
Все новости...