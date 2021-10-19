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На ділянці траси Одеса-Рені, що проходить Молдовою, скасували режим пропуску за талонами

Вівторок, 19 жовтня 2021, 10:44
фото ДПСУ

На ділянці автодороги Одеса-Рені, що проходить територією Республіки Молдова, скасували пропускний режим за допомогою паперових талонів.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Контроль за рухом транзитною дорогою на ділянці Удобне – Маяки раніше здійснювався шляхом видачі водіям контрольних талонів, аналізувався час, за який авто долали цей відтинок, оскільки зупинка на цьому відрізку заборонена.

Відтепер контроль за рухом здійснюватимуть прикордонні наряди з постів технічного спостереження (вежі –ред.) а також за допомогою технічних засобів контролю.

Поки експериментуємо, чи не фіксуватимуться порушення, у разі коли ми повністю відмовимося від контролю людей за допомогою видачі талонів.

Розглядається можливість у подальшому встановлення засобів контролю у вигляді відеокамер або засобів, які будуть зчитувати номерні знаки".

Деталі: За словами речника ДПСУ, на даний момент у молдовському пункті пропуску здійснюється спільний прикордонний контроль, тому оформлення людей на кінцях транзитної дороги не здійснюється. Там залишаються українські прикордонні наряди, які спостерігають за рухом транспорту.

 
фото з сайту одеської облради

Валентина Романенко, УП
Теми: дорогиПрикордонна службаМолдова


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