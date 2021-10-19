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На участке трассы Одесса-Рени, проходящем Молдовой, отменили режим пропуска по талонам

Вторник, 19 октября 2021, 10:44
На участке трассы Одесса-Рени, проходящем Молдовой, отменили режим пропуска по талонам
фото ГПСУ

На участке автодороги Одесса-Рени, проходящего по территории Республики Молдова, отменили пропускной режим с помощью бумажных талонов.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Контроль за движением транзитной дорогой на участке Удобное - Маяки ранее осуществлялся путем выдачи водителям контрольных талонов, анализировалось время, за которое авто преодолевали этот отрезок, поскольку остановка на нем запрещена.

Отныне контроль за движением будут осуществлять пограничные наряды с постов технического наблюдения (вышки -ред.), а также с помощью технических средств контроля.

Пока экспериментируем, не будут ли фиксироваться нарушения, в случае если мы полностью откажемся от контроля людей посредством выдачи талонов.

Рассматривается возможность в дальнейшем установки средств контроля в виде видеокамер или средств, которые будут считывать номерные знаки".

Детали: По словам представителя ГПСУ, на данный момент в молдавском пункте пропуска осуществляется совместный пограничный контроль, поэтому оформление людей на концах транзитной дороги не осуществляется. Там остаются украинские пограничные наряды, которые наблюдают за движением транспорта.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: дорогиПограничная службаМолдова
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