На участке трассы Одесса-Рени, проходящем Молдовой, отменили режим пропуска по талонам

На участке автодороги Одесса-Рени, проходящего по территории Республики Молдова, отменили пропускной режим с помощью бумажных талонов.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Контроль за движением транзитной дорогой на участке Удобное - Маяки ранее осуществлялся путем выдачи водителям контрольных талонов, анализировалось время, за которое авто преодолевали этот отрезок, поскольку остановка на нем запрещена.

Отныне контроль за движением будут осуществлять пограничные наряды с постов технического наблюдения (вышки -ред.), а также с помощью технических средств контроля.

Пока экспериментируем, не будут ли фиксироваться нарушения, в случае если мы полностью откажемся от контроля людей посредством выдачи талонов.

Рассматривается возможность в дальнейшем установки средств контроля в виде видеокамер или средств, которые будут считывать номерные знаки".

Детали: По словам представителя ГПСУ, на данный момент в молдавском пункте пропуска осуществляется совместный пограничный контроль, поэтому оформление людей на концах транзитной дороги не осуществляется. Там остаются украинские пограничные наряды, которые наблюдают за движением транспорта.