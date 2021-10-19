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Київ готується вмикати опалення: на вихідних чекають морози

Вівторок, 19 жовтня 2021, 12:21
Київ готується вмикати опалення: на вихідних чекають морози
Фото krasivosti.pro

Київська влада планує з 23 жовтня розпочати опалюваний сезон, оскільки на вихідні синоптики прогнозують зниження температури.

Джерело: сайт КМДА

Дослівно: "У столиці планують розпочати масове підключення житлових будинків до тепла із 23 жовтня. Саме в ці дні синоптики прогнозують зниження температури, і це дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення".

Деталі: За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Водночас влада вирішила орієнтуватись на погоду, щоб "не обігрівати повітря", і підключати будинки тоді, коли температура знизиться.

Чиновник також нагадав, що в Києві система теплопостачання дуже велика (загальна протяжність тепломереж понад 2,7 тисячі км і понад 11 тисяч житлових будинків), тому для повного її підключення необхідно 7 днів.

Пантелеєв зазначив, що за законом, орган місцевої влади може прийняти рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм протягом 3 діб поспіль.

Він також нагадав, що у кожного будинку, не важливо, чи є там ОСББ чи немає, є можливість підключитись до тепла вже зараз. Для цього рішення про ввімкнення опалення мають підтримати більшість жителів будинку. А відповідний протокол треба надіслати до теплопостачальної компанії.

Передісторія:

  • Соціальну сферу столиці – школи, дитсадки, лікарні – почали підключати до опалення з 1 жовтня за індивідуальними заявками цих закладів.

Українська правда

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Теми: Київопалення
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