Київ готується вмикати опалення: на вихідних чекають морози

Київська влада планує з 23 жовтня розпочати опалюваний сезон, оскільки на вихідні синоптики прогнозують зниження температури.

Джерело: сайт КМДА

Дослівно: "У столиці планують розпочати масове підключення житлових будинків до тепла із 23 жовтня. Саме в ці дні синоптики прогнозують зниження температури, і це дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення".

Деталі: За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Водночас влада вирішила орієнтуватись на погоду, щоб "не обігрівати повітря", і підключати будинки тоді, коли температура знизиться.

Чиновник також нагадав, що в Києві система теплопостачання дуже велика (загальна протяжність тепломереж понад 2,7 тисячі км і понад 11 тисяч житлових будинків), тому для повного її підключення необхідно 7 днів.

Пантелеєв зазначив, що за законом, орган місцевої влади може прийняти рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм протягом 3 діб поспіль.

Він також нагадав, що у кожного будинку, не важливо, чи є там ОСББ чи немає, є можливість підключитись до тепла вже зараз. Для цього рішення про ввімкнення опалення мають підтримати більшість жителів будинку. А відповідний протокол треба надіслати до теплопостачальної компанії.

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