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Киев готовится включать отопление: на выходных ждут морозы

Вторник, 19 октября 2021, 12:21
Киев готовится включать отопление: на выходных ждут морозы
Фото krasivosti.pro

Киевские власти планируют с 23 октября начать отопительный сезон, поскольку на выходные синоптики прогнозируют снижение температуры.

Источник: сайт КГГА

Дословно: "В столице планируют начать массовое подключение жилых домов к теплу с 23 октября. Именно в эти дни синоптики прогнозируют снижение температуры, и это дает основания для подключения всех домов к системам отопления".

Детали: По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, столица с технической и организационной точек зрения полностью готова к старту отопления. В то же время власти решили ориентироваться на погоду, чтобы "не обогревать воздух", и подключать дома тогда, когда температура снизится.

Чиновник также напомнил, что в Киеве система теплоснабжения очень большая (общая протяженность теплосетей более 2,7 тысячи км и более 11 тысяч жилых домов), поэтому для полного ее подключения необходимо 7 дней.

Пантелеев отметил, что по закону, орган местной власти может принять решение о начале отопительного сезона, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов по Цельсию в течение 3 суток подряд.

Он также напомнил, что у каждого дома, не важно, есть ли ОСМД или нет, есть возможность подключиться к теплу уже сейчас. Для этого решение о включении отопления должны поддержать большинство жителей дома. А соответствующий протокол надо направить в теплоснабжающую компанию.

Предыстория:

  • Социальную сферу столицы – школы, детсады, больницы – начали подключать к отоплению с 1 октября по индивидуальным заявкам этих учреждений.

Украинская правда

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Темы: Киевотопление
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