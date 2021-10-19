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На українців ще чекає потепління: місцями буде до +22°

Вівторок, 19 жовтня 2021, 12:32
фото: pixabay

У середу погоду без опадів в Україні визначатиме поле підвищеного тиску, вдень із південного заходу почне переміщатися тепле повітря середземноморського походження.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Деталі: Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на заході та крайньому півдні вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 10-15° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, удень 6-11° тепла.

У Києві в середу без опадів. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 12-14°.

21 жовтня в Україні без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, крім північних областей України, місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

Температура повітря вночі 4-10° тепла; вдень 13-18°, 21 жовтня на Прикарпатті та в Одеській області 20-22°.

У столиці в четвер опадів не очікується. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°.

Синоптикиня Діденко попереджає, що протиборство циклону з північного заходу та антициклону на півдні Європи спричинить сильний, навіть місцями до штормових поривів, вітер.

У середу - в західних та північних областях України, а надалі практично в усіх регіонах.

Теми: погода


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