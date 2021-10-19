Украинцев еще ждет потепление: местами будет до +22°

В среду погоду без осадков в Украине будет определять поле повышенного давления, днем ​​с юго-запада начнет перемещаться теплый воздух средиземноморского происхождения.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура на западе и крайнем юге ночью 1-6° тепла, днем ​​13-18°; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​10-15° тепла; в Карпатах ночью около 0°, днем ​​6-11° тепла.

В Киеве в среду без осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем ​​12-14°.

21 октября в Украине без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, кроме северных областей Украины, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью 4-10° тепла; днем 13-18°, 21 октября на Прикарпатье и в Одесской области 20-22°.

В столице в четверг осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем ​​15-17°.

Синоптик Диденко предупреждает, что противоборство циклона с северо-запада и антициклона на юге Европы повлечет сильный, местами до штормовых порывов, ветер.

В среду - в западных и северных областях Украины, а в дальнейшем практически во всех регионах.