Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинцев еще ждет потепление: местами будет до +22°

Вторник, 19 октября 2021, 12:32
фото: pixabay

В среду погоду без осадков в Украине будет определять поле повышенного давления, днем ​​с юго-запада начнет перемещаться теплый воздух средиземноморского происхождения.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура на западе и крайнем юге ночью 1-6° тепла, днем ​​13-18°; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​10-15° тепла; в Карпатах ночью около 0°, днем ​​6-11° тепла.

В Киеве в среду без осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем ​​12-14°.

21 октября в Украине без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, кроме северных областей Украины, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью 4-10° тепла; днем 13-18°, 21 октября на Прикарпатье и в Одесской области 20-22°.

В столице в четверг осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем ​​15-17°.

Синоптик Диденко предупреждает, что противоборство циклона с северо-запада и антициклона на юге Европы повлечет сильный, местами до штормовых порывов, ветер.

В среду - в западных и северных областях Украины, а в дальнейшем практически во всех регионах.

Темы: погода
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоКривой Рог накрыла пыльная буря

Первых пассажиров без ковид-документов не пустили в поезда

Пусть весь мир увидит: Украина готова пустить к боевику Косяку Красный Крест

картаОксид серы с вулкана на Канарах накрыл Украину: возможен кислый дождь

НБУ существенно ухудшил прогноз ВВП Украины

фотоВ Греции задержали ветерана АТО, осужденного в Литве за военные преступления 1991 года

Все новости...
погода
Европейские цены на газ упали из-за теплой погоды
В Украине возвращается тепло до + 21°
Синоптик прогнозирует "градусные качели" в Украине
Последние новости
20:07
Перевозчики в Киеве бастуют из-за новых правил проверки пассажиров на ковид – Укрпас
20:03
Путин: Визит главы Пентагона в Киев открывает Украине двери в НАТО
20:02
В Зеленского рассказали, на что пойдут $700 млн транша МВФ
19:50
Саакашвили проведет в тюрьме как минимум 6 лет – премьер Грузии
19:39
На вокзалах Украины вакцинировали пол тысячи человек в первый день
19:27
Тендер на закупку 80 новых поездов: УЗ продлила на месяц срок приема заявок
19:11
Топ-дипломат ЕС обвинил в росте цены на энергоносители геополитическую игру
18:55
Рядом с линией соприкосновения оккупанты дважды нарушили режим тишины
18:37
Боевики ослабили блокаду миссии ОБСЕ в Донецке
18:23
Пробное ВНО-2022: объявили даты регистрации и проведения
Все новости...