Україна намагатиметься забрати Саакашвілі з грузинської тюрми в українську – Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна буде усіма правовими способами пробувати повернути в Україну третього президента Грузії та громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Джерело: Малюська в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми то будемо намагатися (забирати Саакашвілі – ред.) , а чи дадуть нам – це питання. Він же не тільки громадянин України, він ще й громадянин Грузії…

Але влада Грузії уже неодноразово казала, що вона нам його не віддасть…

Будемо пробувати всі юридичні механізми, щоб якось це врегулювати".

Передісторія:

28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Судили Саакашвілі на тлі його закликів "розвалити" чинний на той момент уряд Бідзіна Іванішвілі.

У жовтні того ж року Саакашвілі звинуватили в підготовці замаху на бізнесмена в Грузії.

1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прилетів до Грузії. Його затримали в Тбілісі.

Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях порушуватиме питання про повернення Саакашвілі.

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