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Україна намагатиметься забрати Саакашвілі з грузинської тюрми в українську – Малюська

Вівторок, 19 жовтня 2021, 13:29
ФОТО: ПРЕССЛУЖБА МІН'ЮСТУ

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна буде усіма правовими способами пробувати повернути в Україну третього президента Грузії та громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Джерело: Малюська в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми то будемо намагатися (забирати Саакашвілі – ред.) , а чи дадуть нам – це питання. Він же не тільки громадянин України, він ще й громадянин Грузії…

Але влада Грузії уже неодноразово казала, що вона нам його не віддасть…

Будемо пробувати всі юридичні механізми, щоб якось це врегулювати".

Передісторія: 

  • 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Судили Саакашвілі на тлі його закликів "розвалити" чинний на той момент уряд Бідзіна Іванішвілі. 
  • У жовтні того ж року Саакашвілі звинуватили в підготовці замаху на бізнесмена в Грузії.
  • 1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прилетів до Грузії. Його затримали в Тбілісі. 
  • Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.
  • Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях порушуватиме питання про повернення Саакашвілі.

Знати більше: Денис Малюська: Демократія – штука погана, але краще ніхто не придумав. З РНБО те саме

Українська правда
Теми: СаакашвіліУкраїнаМалюськаГрузія


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