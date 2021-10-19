Украина будет пытаться забрать Саакашвили с грузинской тюрьмы в украинскую – Малюська

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина будет всеми правовыми способами пытаться вернуть в Украину третьего президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Источник: Малюська в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы то будем стараться (забрать Саакашвили - ред.), а дадут ли нам - это вопрос. Он не только гражданин Украины, он еще и гражданин Грузии...

Но власти Грузии уже неоднократно говорили, что они нам его не отдадут...

Будем пробовать все юридические механизмы, чтобы это урегулировать".

Предыстория:

28 июня 2018 года Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Бидзина Иванишвили.

В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. Его задержали в Тбилиси.

Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.

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