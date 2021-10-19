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У Києві чоловік влаштував погром у приймальні депутатки-"слуги"

Вівторок, 19 жовтня 2021, 13:55
У Києві чоловік влаштував погром у приймальні депутатки-слуги
фото поліції

У Києві невідомий увірвався до громадської приймальні депутата столичної міської ради від "Слуги народу", поліція відкрила кримінальне провадження.

Джерело: поліція Києва, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: У вівторок близько 10.00 години до Печерського управління поліції надійшла інформація про те, що у приміщення громадської приймальні на вулиці Лютеранській хуліганить невідомий (за даними джерела УП, йдеться про приймальню депутатки від "Слуги народу" Лілії Пашинної –ред.). На повідомлення прибули спецпризначенці полку № 2.

Як повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, на місці до правоохоронців звернувся помічник депутата міської ради, який повідомив обставини події:

Пряма мова Дуброви: "До приміщення увірвався чоловік, розбив скло у вхідних дверях та замалював із балончика таблички. Далі порушник спустився на нижній поверх, де знаходяться щити електромережі, та вирвав звідти дроти. Отримавши повідомлення про подію, спецпризначенці полку поліції особливого призначення № 2, які знаходились неподалік, оперативно затримали 31-річного уродженця Полтавщини та передали слідчо-оперативній групі. Зараз із ним спілкуються слідчі та встановлюють мотиви скоєного".

 
фото поліції

Деталі: У ході поверхневого огляду слідчі виявили та вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет та балончик з фарбою. Зловмисника затримали.

 

За погодженням із Печерською окружною прокуратурою слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні цього злочину та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Українська правда
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