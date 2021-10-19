В Киеве мужчина устроил погром в приемной депутата-"слуги"

В Киеве неизвестный ворвался в общественную приемную депутата столичного городского совета от "Слуги народа", полиция открыла уголовное производство.

Источник: полиция Киева, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Во вторник около 10.00 часов в Печерский управления полиции поступила информация о том, что в помещение общественной приемной на улице Лютеранской хулиганит неизвестный (по данным источника УП, речь идет о приемной депутата от "Слуги народа" Лилии Пашинной -ред.). На сообщение прибыли спецназовцы полка № 2.

Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, на месте к полиции обратился помощник депутата городского совета, который сообщил обстоятельства события:

Прямая речь Дубровы: "В помещение ворвался мужчина, разбил стекло входной двери и зарисовал из баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода. Получив сообщение о происшествии, спецназовцы полка полиции особого назначения № 2 , которые находились неподалеку, оперативно задержали 31-летнего уроженца Полтавщины и передали следственно-оперативной группе. Сейчас с ним общаются следователи и устанавливают мотивы совершенного".

фото полиции

Детали: В ходе поверхностного осмотра следователи обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской. Злоумышленника задержали.

По согласованию с Печерской окружной прокуратурой следственные внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении этого преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.