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Глава Пентагону у Києві звинуватив Росію в розв'язуванні війни проти України

Вівторок, 19 жовтня 2021, 14:21
Глава Пентагону у Києві звинуватив Росію в розв'язуванні війни проти України
Глава Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Андрій Таран у Києві. Фото Міноборони

Росія є відповідальною за війну на Донбасі, оскільки вона розпочала агресію і перешкоджає мирному врегулюванню конфлікту.

Джерело: міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу з міністром оброни України Андрієм Тараном у Києві 19 жовтня

Пряма мова Остіна: "Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну. І Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони розпочали порушувати територіальну цілісність та суверенітет України.

Ми будемо зі свого боку робити все можливе, щоб підтримати Україну, розвивати її спроможності захисту її територіальної цілісність та недоторканності".

Деталі: Остін наголосив, що підтримка Штатами українського суверенітету "непохитна".

За його словами, США "засуджують окупацію Криму і закликають Росію зупинити війну на сході і зупинити дестабілізацію дій на Чорному морі та вздовж кордонів України, а також зупинити кібератаки проти США, їхніх союзників і партнерів".

Остін також додав, що США продовжать надавати Україні необхідну підтримку в конфлікті з Росією і зміцнювати стратегічне партнерство.

Зокрема, мова йде про зміцнення партнерства у Чорноморському регіоні, щоб "протидіяти дестабілізаційним діям Росії".

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїнаРосіяДонбас
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