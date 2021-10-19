Глава Пентагона в Киеве обвинил Россию в развязывании войны против Украины

Россия является ответственной за войну на Донбассе, поскольку она начала агрессию и препятствует мирному урегулированию конфликта.

Источник: министр обороны США Ллойд Остин на брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве 19 октября

Прямая речь Остина: "Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну. И Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Мы будем со своей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способности по защите ее территориальной целостности и неприкосновенности".

Детали: Остин подчеркнул, что поддержка Штатами украинского суверенитета "непоколебима".

По его словам, США "осуждают оккупацию Крыма и призывают Россию остановить войну на востоке и остановить дестабилизационные действия на Черном море и вдоль границ Украины, а также остановить кибератаки против США, их союзников и партнеров".

Остин также добавил, что США продолжат оказывать Украине необходимую поддержку в конфликте с Россией и будут укреплять стратегическое партнерство.

В частности, речь идет об укреплении партнерства в Черноморском регионе, чтобы "противодействовать дестабилизирующим действиям России".