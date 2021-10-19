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Глава Пентагону: жодна третя країна не має права вето на вступ України в НАТО

Вівторок, 19 жовтня 2021, 14:57
Глава Пентагону: жодна третя країна не має права вето на вступ України в НАТО
Ллойд Остін, фото getty images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у Києві, що жодна третя країна не має права вето на вступ України до НАТО, закликав Росію припинити війну на Донбасі та зупинити кібератаки проти союзників.

Заяви міністра наводить агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО. Україна, як я вже зазначив, має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання.

Я скажу, що наша підтримка українського суверенітету є непохитною, і ми продовжуватимемо працювати разом для того, щоб запевнити, що ми в правильному місці, і Україна може себе захистити", - сказав Остін на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном у вівторок у Києві.

Він зазначив, що США засуджують окупацію Криму і закликають Росію припинити війну на Донбасі, зупинити дестабілізацію дій в Чорному морі і вздовж кордонів України та зупинити кібератаки проти США і їхніх союзників та партнерів.

Остін та Таран обговорили зміцнення партнерства в Чорноморському регіоні, щоб протистояти діям РФ.

Остін зазначив, що з 2014 року США виділили понад $2,5 млрд для Збройних сил України для забезпечення територіальної цілісності країни і захисту її територіальних вод.

"Ми надаємо допомогу в усіх регіонах на регулярній основі, і це наше зобов'язання перед нашими партнерами. І ви можете очікувати, що ми будемо продовжувати нашу підтримку", - сказав Остін.

Нагадаємо, днями прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що вступ України до НАТО - це найгірший сценарій для Росії.

У відповідь глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Україну не цікавить думка Росії щодо вступу в НАТО.

Теми: СШАНАТОУкраїнаРосія
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