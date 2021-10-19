Глава Пентагона: ни одна третья страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО
Министр обороны США Ллойд Остин заявил в Киеве, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, призвал Россию прекратить войну на Донбассе и остановить кибератаки против союзников.
Заявления министра приводит агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".
"Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, вправе решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства.
Он отметил, что США осуждают оккупацию Крыма и призывают Россию прекратить войну на Донбассе, остановить дестабилизацию действий в Черном море и вдоль границ Украины и остановить кибератаки против США и их союзников и партнеров.
Остин и Таран обсудили укрепление партнерства в Черноморском регионе, чтобы противостоять действиям РФ.
"Мы оказываем помощь во всех регионах на регулярной основе, и это наше обязательство перед нашими партнерами. И вы можете ожидать, что мы будем продолжать нашу поддержку", - сказал Остин.
Напомним, на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО - это наихудший сценарий для России.
В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не интересует мнение России о вступлении в НАТО.